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Прямые авиарейсы Иркутск-Ижевск запустят в 2025 году

Прямое сообщение будет в обоих направлениях
Источник: Комсомольская правда

В марте 2025 года появится прямое авиасообщение по маршрутам Иркутск — Ижевск и Ижевск-Иркутска. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, на время зимних каникул также запланированы прямые вылеты в областной центр.

— Рейсы будут выполнены Ижевск — Иркутск 20 и 24 февраля, 6 и 10 марта 2025. Иркутск — Ижевск 21 и 25 февраля, 7 и 11 марта 2025, — поделились в авиакомпании.

Что касается январских праздников, то лететь из Ижевска в столицу Иркутской области прямым рейсом можно будет 2,6 и 9 января. Полеты будет выполнять Boeing рассчитанный на 185 мест. Продажа билетов уже стартовала.