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В этом году снег выпадет позже многолетней нормы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В эти выходные в Красноярске будет прохладно и пасмурно. В субботу, 12 октября, без осадков.

Сейчас в Олбани: +12° 4 м/с 67% 749 мм рт. ст. +9°
Источник: НИА Красноярск

Утром температура воздуха составит −4°…-3°, а днем воздух прогреется до −2°…-1°. Ветер умеренный, до 4,6 м/с.

В воскресенье, 13 октября, в городе будет ясная погода, местами возможна небольшая облачность, дожди в этот день также не ожидаются. Утром температура воздуха составит −5°…-2°, днем поднимется до −1°…+1°, а ночью похолодает до −4°. Скорость ветра составит около 2,3 м/с.

Как сообщают специалисты Яндекс. Погода, в 2024 году в крупнейших мегаполисах России первые снегопады ожидаются позже средней многолетней нормы. При этом в Красноярске первый снег уже был раньше нормы, в сентябре, поэтому осадки 14 октября будут повторными.