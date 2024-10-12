В этом году снег выпадет позже многолетней нормы

Утром температура воздуха составит −4°…-3°, а днем воздух прогреется до −2°…-1°. Ветер умеренный, до 4,6 м/с.
В воскресенье, 13 октября, в городе будет ясная погода, местами возможна небольшая облачность, дожди в этот день также не ожидаются. Утром температура воздуха составит −5°…-2°, днем поднимется до −1°…+1°, а ночью похолодает до −4°. Скорость ветра составит около 2,3 м/с.
Как сообщают специалисты Яндекс. Погода, в 2024 году в крупнейших мегаполисах России первые снегопады ожидаются позже средней многолетней нормы. При этом в Красноярске первый снег уже был раньше нормы, в сентябре, поэтому осадки 14 октября будут повторными.