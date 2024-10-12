В этом году снег выпадет позже многолетней нормы

Как сообщают специалисты Яндекс. Погода, в 2024 году в крупнейших мегаполисах России первые снегопады ожидаются позже средней многолетней нормы. При этом в Красноярске первый снег уже был раньше нормы, в сентябре, поэтому осадки 14 октября будут повторными.