Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории РК

В Астане 12 октября ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный порывы 17−22 м/с.
На севере, востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере области высокая, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере, юге, в центре области Абай сохранится высокая пожарная опасность.
На юге области Улытау сохранится высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 12 октября ожидаются осадки (дождь, снег).
На юге, востоке Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность.
Ночью на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью в центре, на юге области 15−20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В центре, на севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.
В Павлодаре 12 октября ночью ожидается сильный снег. Гололед. Ветер северо-восточный 15−20 м/с.
Ночью на севере, юге, востоке, днем на юге Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-восточный 15−20, на севере, юге, востоке области порывы 23−28 м/с.
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 25 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
12 октября ночью на большей части, днем на юге, в центре Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На северо-востоке, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. В пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
В Кокшетау 12 октября ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный 15−20 м/с.
Ночью на юге области Жетысу ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На северо-востоке, юге области гроза. Ветер северо-западный на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15−20, временами 25 м/с.
12 октября ночью на юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере, юге области гроза. В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20, ночью временами 23−28 м/с. г. Алматы: 12 октября ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.