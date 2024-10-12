Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории РК

Ночью на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью в центре, на юге области 15−20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В центре, на севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.