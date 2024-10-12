В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ

Специалисты красноярского ведомства дали советы, которые помогут снизить риск вирусов.
Во-первых, следует мыть руки с мылом и использовать антисептики регулярно.
Во-вторых, не трогайте лицо (глаза, нос, рот) грязными руками.
В-третьих, следует кашлять или чихать в сгиб локтя или салфетку, чтобы не распространять вирусы.
Если вы заболели, останьтесь дома. Так вы не получите осложнений и не заразите остальных.
Помните, что нужно регулярно протирать и обрабатывать поверхности, как дома, так и на работе. Для этого подойдут антимикробные салфетки.
Также для здоровья следует высыпаться, больше двигаться, разнообразно питаться и одеваться по погоде.