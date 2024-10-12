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В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ

Специалисты красноярского ведомства дали советы, которые помогут снизить риск вирусов.

Источник: Freepik

Специалисты красноярского ведомства дали советы, которые помогут снизить риск вирусов.

Во-первых, следует мыть руки с мылом и использовать антисептики регулярно.

Во-вторых, не трогайте лицо (глаза, нос, рот) грязными руками.

В-третьих, следует кашлять или чихать в сгиб локтя или салфетку, чтобы не распространять вирусы.

Если вы заболели, останьтесь дома. Так вы не получите осложнений и не заразите остальных.

Помните, что нужно регулярно протирать и обрабатывать поверхности, как дома, так и на работе. Для этого подойдут антимикробные салфетки.

Также для здоровья следует высыпаться, больше двигаться, разнообразно питаться и одеваться по погоде.

здоровье