В Челябинской области ограничено движение транспорта из-за метели и гололед

С 11 октября на участке трассы Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и фур с негабаритными грузами. Причина — ухудшение погодных условий: метель, гололед и снежные заносы. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинской области.
— В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями введено временное ограничение движения с 22:00 11 октября до 10:00 12 октября, — говорится в сообщении ведомства.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в этот период. На участках дороги работают экипажи ДПС и снегоуборочная техника.