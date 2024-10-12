В Челябинской области ограничено движение транспорта из-за метели и гололед

С 11 октября на участке трассы Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и фур с негабаритными грузами. Причина — ухудшение погодных условий: метель, гололед и снежные заносы. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинской области.