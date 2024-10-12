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В Челябинской области ограничено движение транспорта из-за метели и гололед

Перекрытие дороги в Челябинской области продлится до 12 октября.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 71% 748 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

С 11 октября на участке трассы Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и фур с негабаритными грузами. Причина — ухудшение погодных условий: метель, гололед и снежные заносы. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинской области.

— В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями введено временное ограничение движения с 22:00 11 октября до 10:00 12 октября, — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в этот период. На участках дороги работают экипажи ДПС и снегоуборочная техника.