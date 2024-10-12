Единственный теплый выходной прогнозируют синоптики в Ростове в субботу

В субботу, 12 октября, в Ростове-на-Дону будет теплый день по сравнению с резким похолоданием, которое обещают синоптики с воскресенья. По информации Ростгидрометцентра, воздух в донской столице сегодня прогреется до +23 градусов.
Из опубликованного краткосрочного прогноза погоды следует, что в субботу в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. А температура воздуха в дневные часы составит +21 — +23 градуса.
Тем временем в Ростовской области прогнозируют аналогичные погодные условия. Разве что днем местами возможно усиление порывов ветра до 12 — 14 метров в секунду. А воздух в зависимости от района прогреется до +11 — +16 градусов, а по югу и западу области — до +18 — +23 градусов.
Добавим, что на территории всей Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.