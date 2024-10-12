Единственный теплый выходной прогнозируют синоптики в Ростове в субботу

Тем временем в Ростовской области прогнозируют аналогичные погодные условия. Разве что днем местами возможно усиление порывов ветра до 12 — 14 метров в секунду. А воздух в зависимости от района прогреется до +11 — +16 градусов, а по югу и западу области — до +18 — +23 градусов.