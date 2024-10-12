Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии выходные ознаменуются 13-градусными октябрьскими морозами

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Источник: Комсомольская правда

Выходные в Башкирии преподнесут жителям республики несколько неприятных сюрпризов. Так, в восточных районах региона выпадет снег, а на дорогах образуется гололед. В ночные и утренние часы синоптики ожидают туман, видимость из-за которого упадет до 500 метров. Также на Башкирию обрушится сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.

— Температура воздуха днем составит всего +1,+6°, по юго-востоку до −4°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

Характер погоды изменится в воскресенье, 13 октября. Осадки отступят, но на смену им придут настоящие морозы.

— Столбики термометров ночью покажут −3,-8°, по востоку опустятся до −13°, днем ожидается +4,+9°, — заключили метеорологи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.