В Башкирии выходные ознаменуются 13-градусными октябрьскими морозами

Выходные в Башкирии преподнесут жителям республики несколько неприятных сюрпризов. Так, в восточных районах региона выпадет снег, а на дорогах образуется гололед. В ночные и утренние часы синоптики ожидают туман, видимость из-за которого упадет до 500 метров. Также на Башкирию обрушится сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.