«Позорище на весь край»: мерзкая выходка парочки в Приморье попала на видео

Ранним утром в городе Фокино произошёл неприятный инцидент: неизвестная «парочка», не найдя открытого цветочного магазина, решили сорвать цветы с клумбы во дворе, после чего скрылась в неизвестном направлении. Этот поступок вызвал сильное разочарование у горожан, которые с любовью заботятся о благоустройстве своего двора. Кадры опубликовали в местном tg-канале NBS24 (18+).