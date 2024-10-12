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«Позорище на весь край»: мерзкая выходка парочки в Приморье попала на видео

«Что в голове творится у людей», — реагируют люди в соцсетях.

Источник: Соцсети

Ранним утром в городе Фокино произошёл неприятный инцидент: неизвестная «парочка», не найдя открытого цветочного магазина, решили сорвать цветы с клумбы во дворе, после чего скрылась в неизвестном направлении. Этот поступок вызвал сильное разочарование у горожан, которые с любовью заботятся о благоустройстве своего двора. Кадры опубликовали в местном tg-канале NBS24 (18+).

В сети инцидент вызвал негодование среди местных жителей:

«Позорище на весь край»;

«Что в голове творится у людей»;

«Цветочки жалко».