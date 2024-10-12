На Дудя после интервью с Лебедевым возбудили административное дело

В августе этого года Таганский суд Москвы назначил журналисту штраф в размере 40 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете. Суд установил, что Дудь с марта по май 2024 года допустил распространение пяти материалов в своем Telegram-канале без указания, что они произведены иностранным агентом, либо касаются деятельности иностранного агента. Это решение блогер обжаловал в Мосгорсуде.