На Дудя после интервью с Лебедевым возбудили административное дело

«Прокуратурой в ходе проверки установлено, что Дудь, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, разместил на канале “вДудь” видеохостинга YouTube видеоролик “Лебедев — большой разговор / вДудь” без указания на то, что этот материал произведен и распространяется иностранным агентом. В отношении Дудя надзорным ведомством было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, административное дело было возбуждено через месяц после выхода его интервью с Лебедевым. Санкция вменяемого Дудю правонарушения предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
15 апреля 2022 года Минюст РФ признал Дудя иноагентом. Летом 2022 года суд Москвы оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 6.21 КоАП.
В августе этого года Таганский суд Москвы назначил журналисту штраф в размере 40 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете. Суд установил, что Дудь с марта по май 2024 года допустил распространение пяти материалов в своем Telegram-канале без указания, что они произведены иностранным агентом, либо касаются деятельности иностранного агента. Это решение блогер обжаловал в Мосгорсуде.