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Сегодня в Омской области потеплеет до +4 градусов и растает выпавший снег

Местами по области возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду
Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня потеплеет до +4 градусов, но местами будет по-прежнему скользко. О том, какая будет погода в Омске 12 октября 2024, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Днем температура воздуха составит от −1 до +4 градусов. Существенных осадков не ожидается. Выпавший накануне снег сегодня начнет активно таять. Местами по Омской области на дорогах будет скользко. Скорость ветра будет от 7 до 12 метров секунду. В отдельных районах возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Вчера утром из-за обильных осадков в виде снега, обрушившихся на регион, на оледенелых дорогах пострадали пять омичей.