Сегодня в Омской области потеплеет до +4 градусов и растает выпавший снег

Днем температура воздуха составит от −1 до +4 градусов. Существенных осадков не ожидается. Выпавший накануне снег сегодня начнет активно таять. Местами по Омской области на дорогах будет скользко. Скорость ветра будет от 7 до 12 метров секунду. В отдельных районах возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.