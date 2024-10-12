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В Астане выпал первый снег

В Астане выпал первый снег, и жители столицы активно делятся в соцсетях красивыми кадрами, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +15° 6 м/с 68% 750 мм рт. ст. +9°
Источник: Zakon.kz

При этом с 8 утра 12 октября в связи с улучшением погодных условий планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения, которые были закрыты ранее. В частности, речь идет о трассе Астана — Петропавловск.

Также накануне синоптики сообщали, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 17 областях Казахстана на 12 октября объявлено штормовое предупреждение. В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.