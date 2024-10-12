Более 30 километров дорог ремонтируют в Ольхонском районе

Также в этом году возобновили реконструкцию дороги Тогот — Курма. Теперь работы завершат в 2027 году. В Еланцах по программе «Транспортный каркас» на 60% проведен капитальный ремонт улицы Советской. Ну и конечно, самые масштабные работы ведут на острове Ольхон. Там обновляют три участка общим расстоянием в 12 километров.