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Более 30 километров дорог ремонтируют в Ольхонском районе

Ремонт подъезда к ледовой переправе завершают в Куркуте
Источник: Комсомольская правда

В Ольхонском районе полным ходом идет ремонт более 30 километров дорог. А в Куркуте подходит к концу обустройство подъезда к ледовой переправе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, губернатор области Игорь Кобзев проверил их продвижение.

— Возле переправы должны быть парковочные места и санузлы. Поручаю министерству транспорта и дорожного хозяйства региона проработать их создание. Эта территория особо охраняемая, работы должны быть согласованы с администрацией нацпарка, — сказал Игорь Кобзев.

Также в этом году возобновили реконструкцию дороги Тогот — Курма. Теперь работы завершат в 2027 году. В Еланцах по программе «Транспортный каркас» на 60% проведен капитальный ремонт улицы Советской. Ну и конечно, самые масштабные работы ведут на острове Ольхон. Там обновляют три участка общим расстоянием в 12 километров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителям Иркутской области объяснили порядок получения компенсации за твердое топливо.