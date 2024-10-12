Более 30 километров дорог ремонтируют в Ольхонском районе

В Ольхонском районе полным ходом идет ремонт более 30 километров дорог. А в Куркуте подходит к концу обустройство подъезда к ледовой переправе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, губернатор области Игорь Кобзев проверил их продвижение.
— Возле переправы должны быть парковочные места и санузлы. Поручаю министерству транспорта и дорожного хозяйства региона проработать их создание. Эта территория особо охраняемая, работы должны быть согласованы с администрацией нацпарка, — сказал Игорь Кобзев.
Также в этом году возобновили реконструкцию дороги Тогот — Курма. Теперь работы завершат в 2027 году. В Еланцах по программе «Транспортный каркас» на 60% проведен капитальный ремонт улицы Советской. Ну и конечно, самые масштабные работы ведут на острове Ольхон. Там обновляют три участка общим расстоянием в 12 километров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителям Иркутской области объяснили порядок получения компенсации за твердое топливо.