Роскомнадзор подготовил приказ для непубличного «замедления» сервисов

Проект приказа появился на фоне проблем с работой YouTube в России, которые продолжаются более двух месяцев. В конце июля об ухудшении работы видеосервиса начали предупреждать мобильные операторы. За несколько дней до этого о росте числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube сообщил «Ростелеком», объясняя сбои проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В Google ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».