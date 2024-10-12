Жители Башкирии дважды снесли сотовую вышку, опасаясь вредного воздействия

В селе Ташбулатово в Абзелиловском районе местные жители встали на тропу войны с мобильным оператором и снесли вышку сотовой связи. По мнению сельчан, она вредит их здоровью.
Отметим, что в Ташбулатово это не первый случай. Три года назад, в 2021-м, они уже проделывали подобное и уронили вышку трактором еще до запуска в эксплуатацию.
В этот раз жители, выступающие «против облучения 5G», ночью открутили болты у конструкции, удерживающие столб. При падении вышка зацепила линию электропередач у трансформатора.
Сельчане возмутились, что перед установкой сооружения сотовой связи с ними никто не посоветовался. Они уверены, что вышка «при ветре будет свистеть, шуметь и вибрировать».
Станция стоимостью два млн рублей покрывала связью населенные пункты в радиусе до 35 километров. Она обеспечивала интернетом 2G и 4G 1,3 тысячи жителей. При этом в России нет коммерческих сетей пятого поколения.
Провайдер обратился в правоохранительные органы. По факту умышленного уничтожения имущества возбудили уголовное дело.
Как сообщили в компании сотовой связи, восстановительные работы займут продолжительное время: от трех месяцев и более. Это зависит от наличия металлоконструкций и оборудования, а также возможности использования имеющегося фундамента.
При этом в компании отметили, что всегда открыты к конструктивному диалогу.
Ранее власти констатировали, что «существует проблема радиофобии у жителей республики». Бывают случаи, когда люди поджигают оборудования сотовых операторов и активно противодействуют установке базовых станций. Радиофобия вызвана ложными сведениями об опасных свойствах передающего оборудования.
Как ни странно, иногда жители выступают против установки вышек, — говорит глава регионального министерства цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин. — Они не против того, что будет сотовая связь, но не хотят видеть вышку, считая вредным излучение или и вовсе, что их чипируют с помощью такого излучения.
Г-н Разумикин отмечает, что «к счастью, большинство жителей все-таки понимают, что без вышки связи не будет».
— Я считаю, что связь нужна для безопасности людей, потому что, когда есть сотовая связь, можно обратиться в экстренные службы, вызвать скорую помощь, пожарных и так далее, — поясняет он.