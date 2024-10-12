Жители Башкирии дважды снесли сотовую вышку, опасаясь вредного воздействия

Как ни странно, иногда жители выступают против установки вышек, — говорит глава регионального министерства цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин. — Они не против того, что будет сотовая связь, но не хотят видеть вышку, считая вредным излучение или и вовсе, что их чипируют с помощью такого излучения.