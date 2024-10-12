Демешин выслушал и поручил решить проблемы жителей Аяно-Майского района

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ходе визита глава края ознакомился с ремонтом местной школы, который финансируется по программе «Модернизация школьных систем образования». На эти цели выделено 99 миллионов рублей. Обновленная школа откроется в декабре 2025 года.
«Очень важно найти добросовестного подрядчика, который сможет устранить многолетние проблемы», — акцентировал Демешин.
Важным вопросом стало и состояние «дороги жизни» между Аяном и Нельканом, ремонт которой запланирован на следующий год. Губернатор отметил, что работы по улучшению дороги начнутся с мостов, и в этом году будет отремонтирован один мост, а на следующий — три. Также губернатор пообещал помочь району с приобретением трактора для заготовки дров и рассмотрел возможность организации вертолетных рейсов для отдаленного села Аим.
«Увидел, что жители проявляют огромное внимание к своему селу. Важно, что каждый человек неравнодушен и стремится внести свой вклад в улучшение жизни в Нелькане. Вы — энтузиасты своего дела», — подытожил Демешин.