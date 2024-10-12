Демешин выслушал и поручил решить проблемы жителей Аяно-Майского района

Важным вопросом стало и состояние «дороги жизни» между Аяном и Нельканом, ремонт которой запланирован на следующий год. Губернатор отметил, что работы по улучшению дороги начнутся с мостов, и в этом году будет отремонтирован один мост, а на следующий — три. Также губернатор пообещал помочь району с приобретением трактора для заготовки дров и рассмотрел возможность организации вертолетных рейсов для отдаленного села Аим.