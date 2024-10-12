Миннауки Казахстана утвердил новые правила тестирования КАЗТЕСТ

Длительность тестирования составляет 1 час 10 минут для диагностического и 2 часа 7 минут для сертификационного.
«Тесты включают в себя блоки “Аудирование” — 20 заданий, “Чтение” — 40 заданий, “Письмо” (только для сертификационного) — 2 письменных задания и “Говорение” (только для сертификационного) — 2 устных задания».
Для получения сертификата определенного уровня необходимо набрать минимальный проходной балл по каждому блоку теста. Этот балл устанавливается в пределах от 30% до 80% правильных ответов.
Максимальное количество баллов, которые можно получить по блокам «Письмо» и «Говорение», составляет 50 баллов.