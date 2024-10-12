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Подрядчик обновил еще 7 км трассы Омск-Нижняя Омка-граница Новосибирской области

Первый участок дороги отремонтировали еще в прошлом году
Источник: Комсомольская правда

В Омском и Кормиловском районах завершили ремонт трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Участок дороги протяженностью 7,28 км привели в порядок за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Ремонтные работы на трассе Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области прошли в два этапа. В прошлом году подрядчик обновил дорожное полотно на участке 13−19 км, в этом году — 19−26 км. В общей сложности за два года было отремонтировано 13 км.

«Работы на трассе велись в рамках президентского национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Дорожные работы в регионе держу на личном контроле», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что в Омске до конца года отремонтируют еще девять дорог.