Подрядчик обновил еще 7 км трассы Омск-Нижняя Омка-граница Новосибирской области

Ремонтные работы на трассе Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области прошли в два этапа. В прошлом году подрядчик обновил дорожное полотно на участке 13−19 км, в этом году — 19−26 км. В общей сложности за два года было отремонтировано 13 км.