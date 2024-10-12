В Башкирии благоустраивают 123 общественные территории.

Кроме того, в первом онлайн-голосовании по проекту «ФКГС», организованном в 2021 году, участвовали 387 тысяч жителей республики, в 2022 году — более 560 тысяч человек, в 2023 году — 760 тысяч человек, в 2024-м — уже почти 1 млн человек.