В Башкирии благоустраивают 123 общественные территории.

В 2024 году в Башкирии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивают 123 общественные территории на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, сообщили в правительстве РБ.
Известно, что программа реализуется в 67 населенных пунктах республики. По данным регионального органа власти, за последние 5 лет обновлено 683 общественные территории. Только за 2023 год в Башкирии благоустроили 123 общественных пространства. включая 36 парков и скверов, 9 набережных, 16 площадей., а также 18 пешеходных зон и аллей.
«Можно смело сказать, что в последние годы мы достигли масштабных объемов благоустройства. Особый акцент сделан на благоустройстве территорий, удобных и востребованных людьми. Здесь очень важна активная позиция жителей республики. Мы продолжаем реализацию всех программ, начатых еще в 2019 году».
Кроме того, в первом онлайн-голосовании по проекту «ФКГС», организованном в 2021 году, участвовали 387 тысяч жителей республики, в 2022 году — более 560 тысяч человек, в 2023 году — 760 тысяч человек, в 2024-м — уже почти 1 млн человек.