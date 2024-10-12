Ортопед-травматолог Карданов: артроз может стать следствием длительного артрита

«Группу риска для развития артритов представляют люди, болеющие системными заболеваниями. Это подагра, псориаз, болезнь Бехтерева и другие. Артрозы чаще развиваются первично, не на фоне других заболеваний. Основную роль играет наследственный фактор, либо травмы костей и суставов. Но иногда артрозы возникают и как результат длительно существующего артрита, ведь при хронических заболеваниях суставов рано или поздно происходит разрушение хряща. Еще один важный фактор в разрушении хрящевых структур суставов — это нарушение осанки и баланса в работе мышц спины и конечностей. Структуры опорно-двигательного аппарата работают гармонично и сбалансированно. Если начинает страдать одно звено, неизбежно наступит перегрузка смежных отделов скелета. То есть важно понимать, что суставы — это не только хрящ. Они связаны с сухожилиями, мышцами, костями, которые обеспечивают их нормальное функционирование», — рассказал врач.