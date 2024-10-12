"Газета.Ru" разбиралась, почему на пассажирских самолетах бессмысленно раздавать парашюты

Проблема с гражданскими катапультами в другом. В истребителе или бомбардировщике над летчиком расположен либо фонарь, который легко сбросить, либо специальный люк в фюзеляже. В пассажирском лайнере сверху кресел расположены система вентиляции, кислородные маски и полки для ручной клади. В катапультных креслах едва ли удастся разместить мультимедийную систему и даже столик для еды. Расположены такие кресла будут также реже обычных (как минимум, по сравнению с эконом-классом) и их нельзя будет произвольно откидывать. В некоторых военных самолетах катапультирование происходит не вверх, а вниз, — но тогда лайнеру придется пожертвовать не ручной кладью, а багажным отсеком, а также строго следить, чтобы пассажиры ничего не клали под кресла.