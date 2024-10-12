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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Осадки в виде дождей и грозы прогнозируются в Беларуси в субботу, 12 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +12° 4 м/с 67% 749 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

Согласно прогнозам синоптиков, в начале выходных ожидается похолодание. Погода будет преимущественно облачная с прояснениями.

В ночное время на большей части страны пройдут дожди, в восточных районах республики возможны грозы. Температура воздуха в темное время суток будет держаться в диапазоне от +3 до +9, на востоке столбики термометров могут достигать отметки в +12 градусов.

Днем воздух прогреется до +9..+15 градусов выше нуля. Серьезных осадков в это время не прогнозируется, только в восточных районах прогнозируются осадки в виде дождей.

Ветер будет северо-западный со скоростью 4−9 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Утром и ночью, отмечают синоптики, также возможно образование слабого тумана.