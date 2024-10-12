Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

Согласно прогнозам синоптиков, в начале выходных ожидается похолодание. Погода будет преимущественно облачная с прояснениями.
В ночное время на большей части страны пройдут дожди, в восточных районах республики возможны грозы. Температура воздуха в темное время суток будет держаться в диапазоне от +3 до +9, на востоке столбики термометров могут достигать отметки в +12 градусов.
Днем воздух прогреется до +9..+15 градусов выше нуля. Серьезных осадков в это время не прогнозируется, только в восточных районах прогнозируются осадки в виде дождей.
Ветер будет северо-западный со скоростью 4−9 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Утром и ночью, отмечают синоптики, также возможно образование слабого тумана.