В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

«Филиал МГУ в городе Копер был открыт нами по их просьбе (Словении. — Прим. ред.), нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство (Минобрнауки России. — Прим. ред.) к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», — сказал он.