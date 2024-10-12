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В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидирован по инициативе зарубежной стороны, сообщил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.

Источник: © РИА Новости

«Филиал МГУ в городе Копер был открыт нами по их просьбе (Словении. — Прим. ред.), нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство (Минобрнауки России. — Прим. ред.) к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», — сказал он.

По словам ректора вуза, МГУ никогда не отказывался от международного сотрудничества и не выступал с инициативами, направленными на ухудшение отношений.

«Надо сотрудничать, я выступаю за то, чтобы всякую возможность, которая есть, использовать. Например, мы на Дне первокурсника вручали высшие награды Московского университета — звания почетного профессора. Одну награду вручили иностранному гражданину, вторую — нашему ученому. Так вот, иностранный гражданин — гражданин Германии, наш выпускник, выдающийся человек, он приехал, мы вручили ему, это знак сотрудничества», — рассказал Садовничий.

Он отметил, что сейчас в Словакии проходит конференция по русскому языку, там находятся делегация России и представители других стран.

«Мы стараемся сотрудничать, где это возможно, и готовы к сотрудничеству, не мы выступаем с инициативой ухудшения отношений», — заключил ректор.

В феврале 2017 года глава МИД Словении во время визита в Москву подписал с ректором МГУ Виктором Садовничим меморандум о взаимопонимании об общих принципах создания словенского филиала МГУ. Филиал российского вуза в Словении стал его первым зарубежным представительством в Европе, функционируя на базе Приморского университета в Копере.

образование