Океанариум во Владивостоке не смог продать «лишних» пингвинов

Приморский океанариум столкнулся с трудностями при продаже шести пингвинов Гумбольдта. Как сообщает «Новости Владивостока на VL.ru», информация о продаже была размещена на электронной торговой площадке. Однако ни одна из птиц не нашла своего покупателя.
В июне текущего года на сайте Российского аукционного дома была объявлена продажа этих пингвинов за общую сумму 3 801 600 рублей. То есть каждый пингвин оценивался в 633 600 рублей. Все шесть особей родились в ноябре-декабре 2022 года. В их числе самцы по кличкам Бэтмен, Звезда, Угол и Штрих, а также самки Черри и Ом. В августе Штрих и Ом были повторно выставлены на продажу, но уже по цене — 1 267 200 рублей.
Представители океанариума сообщают, что на сегодняшний день у них самое большое количество пингвинов Гумбольдта среди аналогичных учреждений в России. Птицы были привезены в научно-образовательный комплекс в 2018 году, и за это время специалисты-орнитологи смогли вырастить и откормить 45 особей, добавив их к основной стае из 14 птиц. Пингвины регулярно размножаются, что создает необходимость поиска новых условий для их содержания в соответствии с действующим законодательством.
Несмотря на желание продать пингвинов, оба аукциона были отменены. Это произошло не из-за изменения решения Приморского океанариума, а потому что согласно условиям торгов, если в течение месяца не поступает заявок на участие, процедура отменяется.
Пингвины Гумбольдта не находятся в Красной книге России, однако они считаются угрожаемым видом и внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.