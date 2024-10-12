Океанариум во Владивостоке не смог продать «лишних» пингвинов

В июне текущего года на сайте Российского аукционного дома была объявлена продажа этих пингвинов за общую сумму 3 801 600 рублей. То есть каждый пингвин оценивался в 633 600 рублей. Все шесть особей родились в ноябре-декабре 2022 года. В их числе самцы по кличкам Бэтмен, Звезда, Угол и Штрих, а также самки Черри и Ом. В августе Штрих и Ом были повторно выставлены на продажу, но уже по цене — 1 267 200 рублей.