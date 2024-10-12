Систему распознавания лиц подключили к уличным камерам в Ростовской области

К аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» подключили систему распознавания лиц в Ростовской области. Технология была внедрена по поручению губернатора региона Василия Голубева.
— 647 камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента установлены в 16 городах и районах региона, из них 254 — с модулем распознавания лиц, что стало инновационным решением для Ростовской области, — рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Отснятые кадры с помощью специального программного обеспечения анализируются системой. Эти данные могут использовать, в том числе, правоохранители при поиске преступников с помощью снимков и скриншотов видео.
Напомним, комплекс «Безопасный город»" в Ростовской области стали активно внедрять шесть лет назад, в 2018 году.
Региональная платформа видеонаблюдения объединяет 5503 средства видеофиксации, расположенных во всех 55 муниципалитетах.
Система способна распознавать номера машин, вхождение в запрещенную зону, огонь и дым, бесхозный предмет, нетепичное движение, а теперь и распознавание лиц.
Доступ к этим камерам в местах массового пребывания людей есть у сотрудников правоохранительных органов.
— Эта работа важна. При этом необходимо строго подходить к эффективности расходования средств на приобретение и установку камер и детально выбирать места их установки, где видеонаблюдение действительно приведет к сокращению числа правонарушений и существенно повысит уровень безопасности, — заявил замгубернатора Дона Сергей Бодряков.