Систему распознавания лиц подключили к уличным камерам в Ростовской области

— Эта работа важна. При этом необходимо строго подходить к эффективности расходования средств на приобретение и установку камер и детально выбирать места их установки, где видеонаблюдение действительно приведет к сокращению числа правонарушений и существенно повысит уровень безопасности, — заявил замгубернатора Дона Сергей Бодряков.