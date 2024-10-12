В Прикамье рассказали, куда чаще всего ходят по «Пушкинской карте»

Три года назад в стране запустили программу «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет теперь могут бесплатно посещать концерты, смотреть кино, ходить в театры, музеи и другие учреждения культуры.
На «Пушкинскую карту» перечисляется раз в год 5 тысяч рублей, которые можно потратить на билеты. Делается это в рамках нацпроекта «Культура».
Куда чаще всего ходили в этом году молодые люди в Пермском крае? Такую информацию сообщили на заседании правления Совета муниципальных образований региона.
Топ-5 наиболее популярных у молодых прикамцев учреждений культуры выглядит так: это Театр-Театр, театр «У моста», театр оперы и балета имени Чайковского, Пермский краеведческий музей, кудымкарский КДЦ, центр досуга «Нагорный» и «Центр культуры и досуга» в Кунгуре, Лысьвенский культурно-деловой центр, верещагинской Городской дворец досуга и творчества и Пермская синематека. Сейчас в Прикамье «Пушкинскую карту» оформили около 170 тысяч молодых людей — примерно две третьих тех, кто ей может воспользоваться.