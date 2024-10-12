В Прикамье рассказали, куда чаще всего ходят по «Пушкинской карте»

Топ-5 наиболее популярных у молодых прикамцев учреждений культуры выглядит так: это Театр-Театр, театр «У моста», театр оперы и балета имени Чайковского, Пермский краеведческий музей, кудымкарский КДЦ, центр досуга «Нагорный» и «Центр культуры и досуга» в Кунгуре, Лысьвенский культурно-деловой центр, верещагинской Городской дворец досуга и творчества и Пермская синематека. Сейчас в Прикамье «Пушкинскую карту» оформили около 170 тысяч молодых людей — примерно две третьих тех, кто ей может воспользоваться.