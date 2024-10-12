На улицы Челябинска вывели 130 единиц техники и более 500 рабочих

Ночью на уборке проезжей части, тротуаров, остановок, пешеходных переходов от снега и наледи работали 92 единицы техники и почти 190 человек. В мэрии отметили, что при необходимости опасные участки — спуски, подъемы, мосты, перекрестки — обрабатывали противогололедными средствами.