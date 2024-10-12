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На улицы Челябинска вывели 130 единиц техники и более 500 рабочих

Ночью на уборке проезжей части, тротуаров, остановок, пешеходных переходов от снега и наледи работали 92 единицы техники и почти 190 человек.

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Ночью на уборке проезжей части, тротуаров, остановок, пешеходных переходов от снега и наледи работали 92 единицы техники и почти 190 человек. В мэрии отметили, что при необходимости опасные участки — спуски, подъемы, мосты, перекрестки — обрабатывали противогололедными средствами.

Днем на улицы города вывели уже 130 единиц техники и 509 рабочих. В связи со снегопадом водителей просят воздержаться от поездок на летних шинах.

Как рассказывал «МК-Челябинск», вечером 11 октября в Сосновском районе произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем Kia Picanto вылетела на встречную полосу движения на 16 км автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым». Она погибла вместе со своим пассажиром — мужчиной 1976 года рождения.

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