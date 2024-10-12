Новый электротранспорт закупили в Хабаровске

«Я сам проехал в этих современных трамвае и троллейбусе. Они очень удобные, подходят для мам с колясками и маломобильных пассажиров. Есть электронные табло, климат-система, а в новых трамваях — даже разъемы для зарядки гаджетов и Wi-Fi», — рассказал глава региона.