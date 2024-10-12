Новый электротранспорт закупили в Хабаровске

Новый электротранспорт скоро выйдет на дороги Хабаровска. Муниципальный парк пополнился 10 трамваями и 16 троллейбусами на автономном ходу. Приобрели их благодаря специальным казначейским кредитам на 1,2 миллиарда рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он уже лично опробовал автомобили.
«Я сам проехал в этих современных трамвае и троллейбусе. Они очень удобные, подходят для мам с колясками и маломобильных пассажиров. Есть электронные табло, климат-система, а в новых трамваях — даже разъемы для зарядки гаджетов и Wi-Fi», — рассказал глава региона.
В городе назрела острая необходимость обновить трамвайную инфраструктуру. Администрация Хабаровска по поручению губернатора разработала план, по которому до 2028 года отремонтируют 76,6 километра рельсов и замену 14 тяговых подстанций.
Также до 2026 года частные перевозчики Хабаровска должны закупить 450 новых автобусов для обеспечения городских маршрутов.