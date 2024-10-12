В России создали материал, защищающий БПЛА от огня и перегрева

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана создали термостойкий полимер, позволяющий защитить беспилотники от воспламенения при работе в условиях высоких температур, в том числе при пожаре или в зоне боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ (Фонде НТИ).
«Ученые разработали новую технологию синтеза полиэфиримидов (ПЭИ) и получили образцы материалов с повышенной термостойкостью. Температура его плавления возросла с максимально возможного сегодня порога в 217 до 245 , что защитит беспилотники, созданные на его основе, от воспламенения при перегреве или работе в условиях высоких температур», — сообщили ТАСС в организации.
Авторы усовершенствовали технологию получения полиэфирмидов за счет введения в их структуру теплостойких элементов на одном из этапов синтеза, уточнил научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Хина, чьи слова приводит пресс-служба фонда.
Новый подход позволяет использовать материал в основе БПЛА, работающих в зонах с высокими температурами. Решение также снизит вероятность выхода аппарата из строя в результате перегрева.
«В случае работы во время пожара дрон сможет проникать в различные зоны здания для проведения разведывательных операций, поиска людей и координации спасательной операции. В зоне боевых действий беспилотник сможет выполнять боевые задачи даже в тяжелых условиях, связанных с воздействием повышенных температур», — уточнили в Фонде НТИ.
Разработка также может быть востребована в таких областях как авиа- и автомобилестроение, биомедицина и мембранные технологии.