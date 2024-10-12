В России создали материал, защищающий БПЛА от огня и перегрева

«Ученые разработали новую технологию синтеза полиэфиримидов (ПЭИ) и получили образцы материалов с повышенной термостойкостью. Температура его плавления возросла с максимально возможного сегодня порога в 217 до 245 , что защитит беспилотники, созданные на его основе, от воспламенения при перегреве или работе в условиях высоких температур», — сообщили ТАСС в организации.