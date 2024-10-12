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На 10-рублевой купюре вместо Красноярска появится Новосибирск

Об этом рассказали в Банке России.

Источник: ЦБ РФ

Напомним, что банкноту с изображением Красноярска ввели в эксплуатацию еще в 1998 году. На печатной купюре нарисован Коммунальный мост и часовня Параскевы Пятницы. На обратной стороне — Красноярская ГЭС.

В 2013 году ее перестали печатать, но в 2023 году решили вернуть в оборот. Сейчас же заговорили о смене дизайна, который появится к концу 2025 года.

Планируется, что на лицевой стороне изобразят Новосибирск, а на обратной — памятник культуры Сибирского округа. Что именно будет изображено — пока неизвестно.