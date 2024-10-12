Внимание, водители: в Кишиневе из-за Фестиваля национальностей перекроют центр столицы — список улиц и маршрутов городского транспорта

Мэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период: 11 октября 2024 г., 22:00 — 12 октября 2024 г., 23:59, будет прекращено дорожное движение по бул. Штефана чел Маре, участок между ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и ул. Сфатул Цэрий; по ул. Триколорулуй, участок между бул. Штефана чел Маре и ул. Митрополита Дософтея; по ул. Марии Чеботарь, участок между ул. Анатола Коропчану и ул. Митрополита Дософтея, с перенаправлением транспорта на прилегающие улицы.
Мера принята в связи с организацией Фестиваля национальностей, который будет проходить 12 октября 2024 года парке Штефана чел Маре.
В указанный период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
12.10.2024 г. в период приостановки дорожного движения по бул. Штефана чел Маре, участок между ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и ул. Сфатул Цэрий.
Троллейбусы
маршруты № 1, 5 и 8 изменены следующим образом: тур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. Алексея Щусева, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. Хенри Коандэ, пл. Димитрия Кантемира и далее по установленным маршрутам; ретур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Алексея Щусева, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. Константина Негруцци и далее по установленным маршрутам;
маршрут № 4 изменен следующим образом: тур — по установленному маршруту; ретур — от ул. Василе Лупу по ул. Константина Стере, ул. Михаила Когэлничану, ул. Сергея Лазо, ул. Алексея Матеевича, ул. Александра Пушкина, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
маршрут № 22 изменен следующим образом: тур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Алексея Щусева, ул. Букурешть, бул. Дачия и продолжение движения по установленному маршруту; ретур — с бул. Штефана чел Маре на ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. Алексея Щусева, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. Хенри Коандэ, пл. Димитрия Кантемира и далее по установленному маршруту;
маршрут № 34 изменен следующим образом: тур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. Алексея Щусева, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. Хенри Коандэ, пл. Димитрия Кантемира и далее по установленному маршруту; ретур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Алексея Щусева, ул. Букурешть, ул. Чуфля.
Автобусы
маршрут № 9 изменен следующим образом: тур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Алексея Щусева, ул. Букурешть, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Михаила Когэлничану, ул. Александра Пушкина, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту; ретур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. Алексея Щусева, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. Хенри Коандэ;
маршрут № 11 изменен следующим образом: от бул. Штефана чел Маре на ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. Алексея Щусева, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
маршрут № 26 изменен следующим образом: тур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Алексея Щусева, ул. Букурешть, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Михаила Когэлничану, ул. Александра Пушкина и далее по установленному маршруту; ретур — от ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони на ул. Букурешть, ул. Алексея Щусева, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
маршрут № 46 изменен следующим образом: тур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. Алексея Щусева, бул. Штефана чел Маре и продолжение движения по установленному маршруту; ретур — от бул. Штефана чел Маре на ул. Алексея Щусева, ул. Букурешть, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Михаила Когэлничану, ул. Александра Пушкина, бул. Штефана чел Маре и продолжение движения по установленному маршруту.
Водителей призывают соблюдать требования сотрудников полиции, проявлять терпение и дисциплину на движении, не отступая от Правил дорожного движения.