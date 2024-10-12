Внимание, водители: в Кишиневе из-за Фестиваля национальностей перекроют центр столицы — список улиц и маршрутов городского транспорта

Мэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период: 11 октября 2024 г., 22:00 — 12 октября 2024 г., 23:59, будет прекращено дорожное движение по бул. Штефана чел Маре, участок между ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и ул. Сфатул Цэрий; по ул. Триколорулуй, участок между бул. Штефана чел Маре и ул. Митрополита Дософтея; по ул. Марии Чеботарь, участок между ул. Анатола Коропчану и ул. Митрополита Дософтея, с перенаправлением транспорта на прилегающие улицы.