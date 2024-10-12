Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах в Беларуси в субботу 12 октября

В субботу, 12 октября 2024 года, в Беларуси ожидается дождливая погода. Как сообщили в Белгидромете, ночью 12 октября сильные дожди пройдут по большей части территории Беларуси, местами прогремят грозы. Днем в Беларуси установится облачная с прояснениями погода, преимущественно без существенных осадков, однако в восточных регионах синоптики не исключают дождей. В ночные и утренние часы картину дополнит небольшой туман.