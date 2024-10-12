Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах в Беларуси в субботу 12 октября

В субботу, 12 октября 2024 года, в Беларуси ожидается дождливая погода. Как сообщили в Белгидромете, ночью 12 октября сильные дожди пройдут по большей части территории Беларуси, местами прогремят грозы. Днем в Беларуси установится облачная с прояснениями погода, преимущественно без существенных осадков, однако в восточных регионах синоптики не исключают дождей. В ночные и утренние часы картину дополнит небольшой туман.
Что касается температуры воздуха, то в ночные часы столбики термометров покажут от 3 до 9 тепла, днем воздух прогреется до 9 — 15 выше нуля.
Ранее мы писали о том, что афиша новогодних спектаклей и представлений для детей 2024−2025 названа в Минске (да-да, уже очень скоро Новый год — здесь про все это).