В Волгоградской области приостановят телерадиовещание с 14 октября

Жители Волгоградской области на неделе, которая начнется с 14 октября, увидят свои любимые телепередачи не в полном объеме, а кто-то будет пить утренний кофе без привычного радиоэфира. Как сообщают в Волгоградском отделении РТРС, в регионе запланированы профилактические работы на передающем оборудовании, и его придется отключить. В ряде населенных пунктов пропадет сигнал. Правда, ненадолго, от трех до шести часов.