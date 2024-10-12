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В Волгоградской области приостановят телерадиовещание с 14 октября

В отдельных населенных пунктах запланирована профилактика на ТВ и радио.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгоградской области на неделе, которая начнется с 14 октября, увидят свои любимые телепередачи не в полном объеме, а кто-то будет пить утренний кофе без привычного радиоэфира. Как сообщают в Волгоградском отделении РТРС, в регионе запланированы профилактические работы на передающем оборудовании, и его придется отключить. В ряде населенных пунктов пропадет сигнал. Правда, ненадолго, от трех до шести часов.

С профилактики на ТВ начнется понедельник у жителей Фролово. Следом будут отключать телесигнал и в других уголках области. А жители Жирновска, Камышина, Михайловки и Нехаевской телевизор будут смотреть в полном объеме, но останутся на несколько часов без радио.

Где пропадет теле-радио сигнал на неделе с 14 по 20 октября.

Александровка, 16 октября, с 10.00 до 16.00. РТРС-1, РТРС-2.

Верхнеречинский, 15 октября, с 10.00 до 16.00, РТРС-1, РТРС-2.

Волгоград, 27 сентября — 20 октября, 11.33−12.42, РТРС-1, РТРС-2.

Дудаченский, 17 октября, с 10.00 до 16.00. РТРС-1, РТРС-2.

Жирновск, 16 октября, с 7.00 до 10.00, Дорожное радио.

Камышин, 16 октября, с 7.00 до 10.00, Дорожное радио.

Красноярский, 17 октября, с 10.00 до 16.00. РТРС-1, РТРС-2.

Лобакин, 16 октября, с 9.00 до 15.00. РТРС-1, РТРС-2.

Лобойково, 16 октября, с 10.00 до 16.00. РТРС-1, РТРС-2.

Михайловка, 16 октября, с 7.00 до 10.00, Ретро ФМ.

Нехаевская, 16 октября, с 6.00 до 9.00, Европа плюс.

Суровикино, 15 октября, с 9.00 до 15.00. РТРС-1, РТРС-2.

Тишанская, 17 октября, с 10.00 до 16.00, РТРС-1, РТРС-2.

Тормосин, 18 октября, с 10.00 до 16.00, РТРС-1, РТРС-2.

Фролово, 14 октября, с 10.00 до 16.00, РТРС-1, РТРС-2.

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