В Волгоградской области приостановят телерадиовещание с 14 октября

Жители Волгоградской области на неделе, которая начнется с 14 октября, увидят свои любимые телепередачи не в полном объеме, а кто-то будет пить утренний кофе без привычного радиоэфира. Как сообщают в Волгоградском отделении РТРС, в регионе запланированы профилактические работы на передающем оборудовании, и его придется отключить. В ряде населенных пунктов пропадет сигнал. Правда, ненадолго, от трех до шести часов.
С профилактики на ТВ начнется понедельник у жителей Фролово. Следом будут отключать телесигнал и в других уголках области. А жители Жирновска, Камышина, Михайловки и Нехаевской телевизор будут смотреть в полном объеме, но останутся на несколько часов без радио.
Где пропадет теле-радио сигнал на неделе с 14 по 20 октября.
Александровка, 16 октября, с 10.00 до 16.00. РТРС-1, РТРС-2.
Верхнеречинский, 15 октября, с 10.00 до 16.00, РТРС-1, РТРС-2.
Волгоград, 27 сентября — 20 октября, 11.33−12.42, РТРС-1, РТРС-2.
Дудаченский, 17 октября, с 10.00 до 16.00. РТРС-1, РТРС-2.
Жирновск, 16 октября, с 7.00 до 10.00, Дорожное радио.
Камышин, 16 октября, с 7.00 до 10.00, Дорожное радио.
Красноярский, 17 октября, с 10.00 до 16.00. РТРС-1, РТРС-2.
Лобакин, 16 октября, с 9.00 до 15.00. РТРС-1, РТРС-2.
Лобойково, 16 октября, с 10.00 до 16.00. РТРС-1, РТРС-2.
Михайловка, 16 октября, с 7.00 до 10.00, Ретро ФМ.
Нехаевская, 16 октября, с 6.00 до 9.00, Европа плюс.
Суровикино, 15 октября, с 9.00 до 15.00. РТРС-1, РТРС-2.
Тишанская, 17 октября, с 10.00 до 16.00, РТРС-1, РТРС-2.
Тормосин, 18 октября, с 10.00 до 16.00, РТРС-1, РТРС-2.
Фролово, 14 октября, с 10.00 до 16.00, РТРС-1, РТРС-2.