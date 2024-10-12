В 39 лет отказали ноги: Редкую по размерам опухоль пришлось удалить ростовским хирургам

— Прошлой осенью у меня появились дикие боли в ногах: и левая, и правая ослабели, а спустя время просто отказали. Я не мог самостоятельно встать, стоял только при посторонней помощи, передвигался в инвалидной коляске, — рассказал пациент Сергей Махорин. — Но ни одно медицинское учреждение — из тех, в которые я обращался, не взялось за выполнение операции. Но в клинике Ростовского медицинского университета — обнадежили.