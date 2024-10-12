В 39 лет отказали ноги: Редкую по размерам опухоль пришлось удалить ростовским хирургам

Сложно представить, что чувствует молодой и здоровый человек, который день за днем теряет силы настолько, что болезнь усаживает его в инвалидную коляску. Именно это и пережил 39-летний дончанин, который внезапно лишился возможности ходить.
«ПОЯВИЛИСЬ ДИКИЕ БОЛИ В НОГАХ».
Ростовские медики столкнулись с редким случаем — огромной опухолью спинного мозга, такие встречаются раз на 200 тысяч населения в год. Образование лишило возможности ходить 39-летнего мужчину.
— Прошлой осенью у меня появились дикие боли в ногах: и левая, и правая ослабели, а спустя время просто отказали. Я не мог самостоятельно встать, стоял только при посторонней помощи, передвигался в инвалидной коляске, — рассказал пациент Сергей Махорин. — Но ни одно медицинское учреждение — из тех, в которые я обращался, не взялось за выполнение операции. Но в клинике Ростовского медицинского университета — обнадежили.
По словам нейрохирургов, пациент обратился к ним достаточно поздно, когда уже не мог самостоятельно передвигаться. А ведь, чем раньше обнаружить и устранить проблему, тем легче пройдет реабилитация.
«СЛУЧАЙ УНИКАЛЬНЫЙ “.
— Доброкачественная опухоль достигла в длину пяти сантиметров и полтора в ширину, заполнив собой на шейном уровне спинной мозг, ширина которого всего-то 1,5 сантиметра. А опухоли таких размеров — случай вообще уникальный, — говорят нейрохирурги.
На сделанном до операции рентгеновском снимке видно, что образование практически наглухо перекрыло спинной мозг. А ведь через этот «многоканальный кабель» проходят нервные волокна — «провода», которые отвечают за самые разные функции организма. Таким образом, у мужчины и отказали ноги. Ему становилось все хуже.
— Опухоль росла из самого центра спинного мозга, постепенно истончая нормальную мозговую ткань. В таких ситуациях очень важно аккуратно подобраться к образованию и максимально радикально его удалить, не повредив окружающую ткань спинного мозга, — объяснил нейрохирург Юрий Яковленко.
ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ПЯТЬ ЧАСОВ.
Открытая операция длилась пять часов. Оперирующий хирург и его ассистент — нейрохирург Александр Ильин — с помощью специальных инструментов и микроскопа отделяли опухоль от здоровых тканей спинного мозга.
Такая кропотливая работа проводилась, чтобы не оставить в организме и клеточки от образования, избавив пациента от необходимости проходить лучевую терапию. И уже на повторном МРТ, спустя полторы недели после хирургического вмешательства, было видно, что спинной мозг чист.
— Значительная часть симптомов уже ушла, но для достижения состояния, при котором пациенту не понадобится посторонняя помощь, предстоит еще длительная кропотливая реабилитация, — продолжает доктор Яковленко.
ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАРШИЙ БРАТ.
Сергей, которого сейчас постоянно поддерживает старший брат, настроен оптимистично.
— Через несколько дней после операции ушла дикая боль. Руки начали хорошо двигаться, в них появилась сила. Уже могу согнуть ноги, — описывает пациент свое состояние. — Реабилитация — процесс не быстрый, но думаю, мы добьемся успеха. Тем более с такой поддержкой: медсестры, студенты на практике — все очень внимательные, заботливые и грамотные.
Всего же за год нейрохирурги клиники РостГМУ выполняют около 120 высокотехнологичных операций. А спасенный нейрохирургами Сергей уже выписан из клиники.