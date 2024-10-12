Екатерина Мизулина вступилась за жертву буллинга в Красноярске

Напомним, в сеть попали кадры, как группа подростков издевается над ученицей школы № 159 Красноярска в стенах учебного заведения. После этого начались служебное расследование и проверки правоохранительных органов. На видео толпа хулиганов пытается приклеить к волосам школьницы липкую резинку — слайм. В это время она беспомощно сидит на полу, а потом пытается скрыться от обидчиков.