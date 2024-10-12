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Екатерина Мизулина вступилась за жертву буллинга в Красноярске

Мизулина сообщит в генпрокуратуру о травле красноярской школьницы.

Источник: Соцсети

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратится в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку по случаю буллинга в Красноярске. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале 11 октября.

Напомним, в сеть попали кадры, как группа подростков издевается над ученицей школы № 159 Красноярска в стенах учебного заведения. После этого начались служебное расследование и проверки правоохранительных органов. На видео толпа хулиганов пытается приклеить к волосам школьницы липкую резинку — слайм. В это время она беспомощно сидит на полу, а потом пытается скрыться от обидчиков.

Общественница назвала произошедшее массовым издевательством над девочкой и заметила, что ребенку никто из взрослых не пришел на помощь.