В Приморье почти 30 таксистов привлекли к ответственности за нарушения ПДД

В Приморье продолжаются рейды по поиску таксистов, нарушающих правила дорожного движения. Из 123 водителей полиция привлекла к ответственности 26, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД по краю.
Водители нарушили следующие ПДД: управляли технически неисправными автомобилями, перевозили не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, а также нарушили правила проезда перекрестка.
«Профилактическая работа в данном направлении будет продолжена, при этом Госавтоинспекция региона напоминают пассажирам такси о мерах пассивной безопасности, в первую очередь это касается пользования услугами легальных перевозчиков», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Приморье нашли 230 мигрантов-нарушителей, которых выдворят из России.