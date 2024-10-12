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В Приморье почти 30 таксистов привлекли к ответственности за нарушения ПДД

Полиция проверила 123 таксиста в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье продолжаются рейды по поиску таксистов, нарушающих правила дорожного движения. Из 123 водителей полиция привлекла к ответственности 26, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД по краю.

Водители нарушили следующие ПДД: управляли технически неисправными автомобилями, перевозили не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, а также нарушили правила проезда перекрестка.

«Профилактическая работа в данном направлении будет продолжена, при этом Госавтоинспекция региона напоминают пассажирам такси о мерах пассивной безопасности, в первую очередь это касается пользования услугами легальных перевозчиков», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Приморье нашли 230 мигрантов-нарушителей, которых выдворят из России.