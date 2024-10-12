«Летающий клещ» расплодился в Хабаровском крае и нападает на людей

Оленья кровососка внешне напоминает клеща, с которым её часто путают. Приземляясь на человека, она сбрасывает крылья, что облегчает движение, и пытается забраться в волосы, откуда трудно её извлечь. Это неприятно, но не опасно для здоровья — в отличие от клещей, такие мухи не переносят энцефалит, добавили в «Заповедном Приамурье».