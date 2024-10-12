«Летающий клещ» расплодился в Хабаровском крае и нападает на людей

В лесах Хабаровского края наблюдается всплеск численности оленьей кровососки, которая внешне напоминает клеща и способна нападать на человека. Об этом сообщили в пресс-службе ФБГУ «Заповедное Приамурье».
Оленья кровососка представляет собой муху, которая питается кровью оленей, лосей и других парнокопытных, не брезгует и человеческой кровью. Наибольшая численность насекомого сейчас фиксируется в заповеднике «Комсомольский». Сотрудники охраняемой территории снимают с себя до полсотни особей после каждого похода в лес.
«Осенью, до холодов, этому паразиту нужно найти теплокровного хозяина для зимовки и размножения. Хотя оленья кровососка может нападать на людей, наша кровь не позволяет ей завершить репродуктивный цикл, и она использует её лишь для насыщения», — рассказала энтомолог Ольга Куберская.
Оленья кровососка внешне напоминает клеща, с которым её часто путают. Приземляясь на человека, она сбрасывает крылья, что облегчает движение, и пытается забраться в волосы, откуда трудно её извлечь. Это неприятно, но не опасно для здоровья — в отличие от клещей, такие мухи не переносят энцефалит, добавили в «Заповедном Приамурье».