В 2024-ом в Приморье приехало китайских туристов, больше чем до пандемии

Туристический поток из Китая в Приморье превысил допандемийные показатели. За девять месяцев этого года край принял 356 тысяч китайских туристов, что почти в полтора раза больше, чем в 2019 году. Примерно 226 тысяч из них приехали по безвизовому режиму. По данным краевого министерства туризма, поток китайских гостей в регион стабильно растёт, и если раньше гости приезжали преимущественно из приграничных районов, то в этом году в Приморье побывали и туристы из южных провинций Китая.