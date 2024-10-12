В 2024-ом в Приморье приехало китайских туристов, больше чем до пандемии

Туристический поток из Китая в Приморье превысил допандемийные показатели. За девять месяцев этого года край принял 356 тысяч китайских туристов, что почти в полтора раза больше, чем в 2019 году. Примерно 226 тысяч из них приехали по безвизовому режиму. По данным краевого министерства туризма, поток китайских гостей в регион стабильно растёт, и если раньше гости приезжали преимущественно из приграничных районов, то в этом году в Приморье побывали и туристы из южных провинций Китая.
Особенно большой наплыв наблюдался в июле и августе — почти половина всех безвизовых поездок за год пришлась именно на эти месяцы. В министерстве отметили, что увеличение рейсов между Владивостоком и городами Китая сыграло важную роль в росте числа туристов. Обращается внимание на то, что китайские туристы, особенно из южных провинций, высоко оценивают сервис и безопасность в регионе. Эти туристы, обладая более высокими доходами, проявляют интерес к насыщенной культурной программе, интересным мероприятиям и местной кухне.
По мнению представителей министерства туризма, с окончанием высокого сезона экскурсионных туров начинается активный деловой сезон. Представители ведомства ожидают рост числа деловых поездок благодаря запланированным многочисленным встречам и обменам в области спорта и культуры между Приморьем и провинциями Китая.
Сегодня Приморье является лидером среди дальневосточных регионов России по числу туристических поездок. Каждая третья поездка по Дальнему Востоку туристов приходится именно на Приморский край. В прошлом году его посетили около 3,8 миллиона человек.