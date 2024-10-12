Лукашенко обратился к жителям Испании, сказав, чем они похожи с белорусами

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил, как передает его пресс-служба, народ Испании с национальным праздником — Днем испанской нации.
«На протяжении столетий наши страны неоднократно были аренами борьбы других государств, местами столкновения “центров силы” и даже цивилизаций», — отметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что в этих исторических реалиях народы Беларуси и Испании тяжело и упорно боролись за независимость и свободу.
«В этих испытаниях и испанцы, и белорусы проявили лучшие черты, такие как национальное достоинство, патриотизм, стремление к мирному и стабильному образу жизни, стойкость и мужество в отстаивании своих религии, культуры и традиций», — говорится в тексте официального поздравления.
Александр Лукашенко пожелал народу Испании единства, благополучия, согласия, а также заверил в неизменно дружественном отношении со стороны Беларуси.
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