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Лукашенко обратился к жителям Испании, сказав, чем они похожи с белорусами

Александр Лукашенко обратился к испанцам, сказав, чем они похожи с белорусами
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил, как передает его пресс-служба, народ Испании с национальным праздником — Днем испанской нации.

«На протяжении столетий наши страны неоднократно были аренами борьбы других государств, местами столкновения “центров силы” и даже цивилизаций», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в этих исторических реалиях народы Беларуси и Испании тяжело и упорно боролись за независимость и свободу.

«В этих испытаниях и испанцы, и белорусы проявили лучшие черты, такие как национальное достоинство, патриотизм, стремление к мирному и стабильному образу жизни, стойкость и мужество в отстаивании своих религии, культуры и традиций», — говорится в тексте официального поздравления.

Александр Лукашенко пожелал народу Испании единства, благополучия, согласия, а также заверил в неизменно дружественном отношении со стороны Беларуси.

Ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в субботу, 12 октября (будут ли заморозки — вот тут про это).