Казанцам напомнили о штрафах за парковку на зеленых зонах

С начала года на нарушителей было наложено штрафов почти на 20 млн рублей, из которых было выплачено 9 млн. Если автолюбитель не согласен с наказанием, он может обжаловать постановление. На это ему отводится два месяца. За первое полугодие положительное решение было принято в отношении 79 материалов.