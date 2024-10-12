В Волгограде опровергли информацию о переписи населения с биометрией

В некоторых группах и каналах мессенджеров начала распространяться информация якобы о том, что группа людей в форме сотрудников МВД ходит по квартирам, выдавая себя за полицейских. Они заявляют, что для «переписи населения» им необходимо снять биометрию в виде отпечатка пальца / фотографии граждан.