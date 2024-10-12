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Белоруска Соболенко сказала о смелом плане на матч с американкой Гауфф в Ухане

Белорусская теннисистка Соболенко рассказала о плане на матч с американкой Гауфф в Ухане
Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о плане на матч с американкой Коко Гауфф в Ухане. Отметим, что теннисистки встретятся в полуфинальном поединке, на кону — место в финале престижного турнира, проходящего в Китае.

Накануне матче вторая ракетка мира Арина Соболенко в ходе пресс-конференции поделилась своими планами на матч с американской теннисисткой.

— Думаю, главное — сосредоточиться на себе, на своей работе ног, идти к сетке и завершать розыгрыши там. Нужно быть достаточно смелой и заканчивать все у сетки, думаю, это главный план, — сказала Арина Соболенко.

Белоруска также добавила, что с нетерпением ждет полуфинальной встречи с американской спортсменкой.

Отметим, что Соболенко и Гауфф уже неоднократно встречались на кортах, их последняя очная встреча завершилась победой белоруски: в полуфинале Australian Open-2024 Арина Соболенко взяла верх со счетом 7:6 (2), 6:4.

Что касается общего счета побед между Соболенко и Гауфф, а они встречались уже семь раз, то пока лидером является Коко Гауфф (4−3).

Добавим, что во втором полуфинале в Ухане сыграют китянки Ван Синьюй и Чжэн Циньвэнь.

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