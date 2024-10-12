В Омской области закончился лесопожарный сезон

С начала сезона в регионе было потушено 33 лесных пожара. Подавляющее большинство из них было ликвидировано в день возникновения. Помогает в борьбе с пожарами и техника, приобретённая в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В этом году на эти цели было выделено 31,1 миллиона рублей. Эти средства пошли на покупку трёх пожарных автоцистерн, полноприводного грузопассажирского автомобиля и специализированного оборудования.