В Омской области закончился лесопожарный сезон

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления лесного хозяйства Омской области.
Такое решение было принято в связи с установившейся в регионе погодой, из-за которой в лесах прогнозируется низкий класс пожарной опасности. В 2024 году в Омской области произошло в разы меньше лесных пожаров, чем в прошлом году.
«Нам в этом плане очень помогла погода: затянувшаяся весна, прохладное, дождливое лето. И конечно, были своевременно проведены все необходимые работы по профилактике лесных пожаров», — отметил первый замначальника ГУЛХ Омской области Евгений Старокожев.
С начала сезона в регионе было потушено 33 лесных пожара. Подавляющее большинство из них было ликвидировано в день возникновения. Помогает в борьбе с пожарами и техника, приобретённая в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В этом году на эти цели было выделено 31,1 миллиона рублей. Эти средства пошли на покупку трёх пожарных автоцистерн, полноприводного грузопассажирского автомобиля и специализированного оборудования.
Также в 2024 году в области было создано авиаотделение для борьбы с лесными пожарами на труднодоступных участках.
Напомним, что по решению губернатора Омской области Виталия Хоценко за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров хотят выплачивать вознаграждение.