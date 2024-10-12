Южнороссийские парламентарии обсудили региональные меры поддержки семей с детьми

— Ростовской области было о чем рассказать нашим коллегам, но самое важное — мы получили информацию о тех формах поддержки, которых сегодня пока нет еще в Ростовской области. Мы совершенно точно уже видим новые горизонты своей законодательной работы для того, чтобы система мер государственной поддержки семей с детьми имела более разнообразные, более наполненные содержанием формы, — сказал Александр Ищенко.