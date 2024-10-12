Южнороссийские парламентарии обсудили региональные меры поддержки семей с детьми

В повестке дня XLI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, прошедшей в пятницу в Ростове-на-Дону, ключевым вопросом стало обсуждение региональных практик в сфере поддержки семей с детьми, многодетных семей, семей, в которых воспитываются дети инвалиды и семей участников СВО.
КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА — СЕМЬЯ.
Спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что ключевым вопросом повестки дня Конференции стало обсуждение региональных практик в сфере поддержки семей с детьми, многодетных семей, семей, в которых воспитываются дети инвалиды и семей участников СВО.
Участники Конференции обменялись опытом по внедрению дополнительных мер поддержки для таких семей.
Спикер ЮРПА, председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что масштабные федеральные решения такого рода не просто реализуются в регионах, а существенно дополняются и расширяются новыми мерами поддержки, которые принимаются на региональном уровне полномочий. Он отметил, что у каждого субъекта Федерации Юга России есть очень интересные, здравые, полезные и востребованные законодательные новации.
— Ростовской области было о чем рассказать нашим коллегам, но самое важное — мы получили информацию о тех формах поддержки, которых сегодня пока нет еще в Ростовской области. Мы совершенно точно уже видим новые горизонты своей законодательной работы для того, чтобы система мер государственной поддержки семей с детьми имела более разнообразные, более наполненные содержанием формы, — сказал Александр Ищенко.
ПРИНЯЛИ ВОССОЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНЫ.
Центральным политическим событием Конференции стало включение в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации на правах ассоциированных членов законодательных органов воссоединенных регионов страны: Народных советов ДНР и ЛНР, Законодательного собрания Запорожской области и Херсонской областной Думы.
— На предложение вступить в ЮРПА в качестве ассоциированных членов откликнулись парламенты всех четырех воссоединенных субъектов Российской Федерации. Уверен, что принятие в состав ЮРПА парламентов воссоединенных субъектов Федерации укрепит наше единство, нашу дружбу, и умножит наши усилия по достижению всех целей, к которым стремимся все мы, к которым стремится наша Россия, — сказал Александр Ищенко.
Исполняющий обязанности председателя Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко рассказал о своих впечатления от участия в Конференции.
— Народный совет ДНР сегодня впервые принимает участие в работе Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Благодаря этому наш депутатский корпус сможет познакомиться с лучшими законотворческими практиками, обменяться опытом, расширить межпарламентское сотрудничество. И все это поможет нам найти оптимальные пути решения вопросов регионального развития, — сказал Сергей Прокопенко.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСЛУШИВАЮТСЯ К ПАРЛАМЕНТАРИЯМ ЮГА РОССИИ.
В этом году в Конференции приняли участие сенатор от Ростовской области, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко, представляющая в нижней палате Федерального Собрания донской регион. Это говорит о том, что федеральные органы власти внимательно прислушиваются голосу парламентариев Юга России.
Касаясь главного вопроса Конференции — поддержки семей, семей с детьми, Андрей Яцкин отметил актуальность вопроса не только для Юга России, но для всей России.
— Мы подтвердили готовность на федеральном уровне принимать обращения и предложения, которые от парламентариев Юга поступает Совет Федерации, — сказал первый заместитель председателя Совета Федерации.
Виктория Абрамченко отметила, что проведение таких Конференций дает возможность, с одной стороны, обмениваться успешным опытом между депутатами, а с другой — усиливать сотрудничество между различными регионами и федеральными властями.
— Деятельность Южно-Российской Парламентской Ассоциации способствует решению актуальных вопросов, беспокоящих людей. И это имеет наибольшее значение, — отметила депутат Государственной Думы.
ЮРПА НАХОДИТ РЕШЕНИЯ.
Благодаря ЮРПА, подчеркнул Александр Ищенко, парламентариям удалось найти новые формы поддержки многодетных семей, материнства и детства, старшего поколения и молодежи, защитить права шахтеров и аграриев, обеспечить сохранение уникальных народных традиций.
— Опыт нашей совместной работы в течение 23 лет показал, что если мы имеем общее понимание той или иной проблемы, то совершенно точно будет найдено результативное решение. Сегодня наше единство приобретает новое качество и помогает вместе развивать правовое поле в соответствии с важными вызовами в жизни нашей страны, — сказал спикер донского парламента.
Следующая Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации пройдет весной 2025 года. Принимать ее будет Законодательное собрание Краснодарского края.