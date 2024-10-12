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Боксер из Иркутска взял «золото» на чемпионате России среди мужчин

Пять медалей удалось взять на чемпионате боксерам из Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске проходит чемпионат России по боксу. И наши земляки уже успели показать себя. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в весе 75 килограмм «золото» взял Егор Шапочанский. Мужчина имеет звание лейтенанта полиции и служит в Восточно-Сибирском институте МВД.

— Я поздравляю сборную команду Иркутской области с высоким результатом. По итогам чемпионата страны пять наших боксеров включены в основной состав сборной России, еще два — в резервный. Я желаю спортсменам дальнейших успехов и заслуженных побед, — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Еще четыре медали только уже бронзовые взяли сибиряки Сергей Яруллин в категории 57 кг, Никита Зонь и Василий Катерин в весе 80 килограмм и Орудж Мамедов в весе более 92 кг. Финальный день чемпионата состоится 12 октября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе обновляют более 30 километров дорог.

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