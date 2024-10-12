Боксер из Иркутска взял «золото» на чемпионате России среди мужчин

Еще четыре медали только уже бронзовые взяли сибиряки Сергей Яруллин в категории 57 кг, Никита Зонь и Василий Катерин в весе 80 килограмм и Орудж Мамедов в весе более 92 кг. Финальный день чемпионата состоится 12 октября.