Боксер из Иркутска взял «золото» на чемпионате России среди мужчин

В Иркутске проходит чемпионат России по боксу. И наши земляки уже успели показать себя. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в весе 75 килограмм «золото» взял Егор Шапочанский. Мужчина имеет звание лейтенанта полиции и служит в Восточно-Сибирском институте МВД.
— Я поздравляю сборную команду Иркутской области с высоким результатом. По итогам чемпионата страны пять наших боксеров включены в основной состав сборной России, еще два — в резервный. Я желаю спортсменам дальнейших успехов и заслуженных побед, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Еще четыре медали только уже бронзовые взяли сибиряки Сергей Яруллин в категории 57 кг, Никита Зонь и Василий Катерин в весе 80 килограмм и Орудж Мамедов в весе более 92 кг. Финальный день чемпионата состоится 12 октября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе обновляют более 30 километров дорог.