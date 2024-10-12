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В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация.

«В 10:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Нижнекамск) “ушли” шесть ВС, летевших в Казань», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавило ведомство.