В аэропорту Казани сняли ограничения

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация.
«В 10:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Нижнекамск) “ушли” шесть ВС, летевших в Казань», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавило ведомство.