В аэропорту Казани сняли ограничения

«В 10:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Нижнекамск) “ушли” шесть ВС, летевших в Казань», — говорится в сообщении.