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Два рейса задержали в Пулково из-за закрытия аэропорта в Казани

Сегодня в аэропорту Казани ввели временные ограничения.

С 8.40 воздушная гавань столицы Татарстана не принимала и не отправляла самолеты.

«Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал в телеграме пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Из-за ограничений задержали авиарейсы в Пулково: вылет самолета авиакомпании Smartavia перенесли с 11.45 на 13.45. Задержали и вылет рейса «Петербург — Казань» АК «Россия», изначально назначенный на 8.55.

В 10.00 ограничения в казанском аэропорту сняли. До этого времени на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Нижнекамск) «ушли» шесть самолетов, летевших в Казань.