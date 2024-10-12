Названа дата пуска тепла в жилые дома Воронежа

Решение принято в связи с информацией об ухудшении погодных условий. Как поясняет мэр, отопление одновременно начнут подавать и на объекты социальной сферы и в многоквартирные жилые дома.
Отмечается, что запуск отопления — процесс достаточно сложный, и вместе с регулировкой теплового режима и пусконаладкой он занимает не менее двух недель.
«Во многом то, когда тепло появится в каждой квартире, зависит от слаженного взаимодействия всех профильных служб и ведомств. Координацией работ будет заниматься управление ЖКХ города», — сообщил глава города.