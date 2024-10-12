Автомобильное движение открыли по отремонтированному Большеохтинскому мосту

Две недели Большеохтинский мост в Петербурге был закрыт на ремонт. За это время дорожники обновили асфальт на проезжей части самой переправы, а также примыкающей к ней объектах — путепроводе и тоннеле. Кроме того, перебрали и частично заменили бетонную плитку на тротуарах. А так как все работы были завершены, то с 12 октября движение по мосту вновь открыли. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— По Большеохтинскому мосту всегда интенсивное движение, поэтому важно было провести ремонт качественно и завершить его в кратчайшие сроки. Работы велись с использованием современных технологий и материалов, которые значительно продлевают срок службы асфальта, — отметил губернатор Александр Беглов.
В частности, по всей площади разводного пролета был уложен литой асфальт. Это прочное и водонепроницаемое покрытие, которое широко применяется на мостах и путепроводах.