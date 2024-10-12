Автомобильное движение открыли по отремонтированному Большеохтинскому мосту

Две недели Большеохтинский мост в Петербурге был закрыт на ремонт. За это время дорожники обновили асфальт на проезжей части самой переправы, а также примыкающей к ней объектах — путепроводе и тоннеле. Кроме того, перебрали и частично заменили бетонную плитку на тротуарах. А так как все работы были завершены, то с 12 октября движение по мосту вновь открыли. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.