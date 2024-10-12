Звук представил тематический раздел в поддержку выставки «Виктор Цой. Легенда»

HiFi-стриминг Звук представил уникальный раздел в поддержку экспозиции в Санкт-Петербурге, посвященной лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою. В нем слушатели смогут поближе познакомиться с культовым музыкантом.
В тематическом разделе от Звука можно послушать секретный эксклюзивный контент, плейлист с комментариями артистов, на которых повлияло творчество Цоя, аудиокнигу с фактами о жизни лидера группы «Кино», его биографию и многое другое.
За прослушивание контента в этом разделе можно получить возможность купить памятную серебряную монету «Звезда по имени Cолнце» за 1 рубль. Подробности появятся позже в сервисе Звук.
Выставка о жизни и творчестве Виктора Цоя, организатором которой выступило бюро Planet9, заняла почти три тысячи квадратных метров. На ней посетители смогут ознакомиться с коллекцией личных вещей музыканта, редкими документами, гитарами, костюмами, картинами и видеозаписями из семейного архива. Первый сезон экспозиции под названием «Виктор Цой. Путь героя» прошел в 2022 году в Москве.
Творчество нашего героя удивительным образом не теряет актуальности и сегодня, в изменившемся контексте оно обретает новые смыслы.
Агния Стерлигова и Александр Кармаев.
авторы идеи и создатели выставки.
Ранее сын Виктора Цоя Александр выпустил клип из архивных видео отца на свою песню «Часть меня, которой нет» (2023).