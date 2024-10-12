Звук представил тематический раздел в поддержку выставки «Виктор Цой. Легенда»

Выставка о жизни и творчестве Виктора Цоя, организатором которой выступило бюро Planet9, заняла почти три тысячи квадратных метров. На ней посетители смогут ознакомиться с коллекцией личных вещей музыканта, редкими документами, гитарами, костюмами, картинами и видеозаписями из семейного архива. Первый сезон экспозиции под названием «Виктор Цой. Путь героя» прошел в 2022 году в Москве.