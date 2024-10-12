Золотая середина: лучшая русская и зарубежная музыка 1950-х годов

Есть что-то особое в эпохе 50-х. Ощущение затишья, но не перед, а после бури. Мир наконец-то пришел в равновесие. С другой стороны, последствия многочисленных кризисов и войн все еще давали о себе знать. Потому песни тех лет и звучат столь противоречиво. Они охватывают весь спектр эмоций: от эйфории до меланхолии. «Радость со слезами на глазах», прямо как в гимне Победы. Но где-то между строк всегда теплится надежда на лучшее. Предлагаем помянуть старые добрые хиты. Ощущение уюта после прослушивания гарантировано!