Золотая середина: лучшая русская и зарубежная музыка 1950-х годов

Есть что-то особое в эпохе 50-х. Ощущение затишья, но не перед, а после бури. Мир наконец-то пришел в равновесие. С другой стороны, последствия многочисленных кризисов и войн все еще давали о себе знать. Потому песни тех лет и звучат столь противоречиво. Они охватывают весь спектр эмоций: от эйфории до меланхолии. «Радость со слезами на глазах», прямо как в гимне Победы. Но где-то между строк всегда теплится надежда на лучшее. Предлагаем помянуть старые добрые хиты. Ощущение уюта после прослушивания гарантировано!
Валерий Шустов/РИА Новости.
Величайший конферансье СССР спел оду своей родной Одессе, а заодно предался воспоминаниям о годах Великой Отечественной войны. Да-да, это чистая правда. Ведь в «сороковые-роковые» Леонид Утесов часто выступал перед бойцами и даже жертвовал собственные заработки на проектировку военной техники. Такое просто не могло не наложить отпечаток. Вот и «У Черного моря» передала дух времени на все сто: в меру трогательная и рефлексивная. Не знаем, как вы, а мы в исполнении Утесова готовы слушать все что угодно.
Заедает похлеще TikTok-новоделов, верно? Шуточный текст вкупе с простым аккомпанементом на гармошке творит чудеса. А между тем песня вышла из-под пера военного журналиста, да еще и в разгар боевых действий. Контрасты в музыке 50-х — они такие.
Канал «Советский юмор» на YouTube.
Кстати, мы совершенно не шутим насчет «хитовости». «Мишка» действительно снискал всенародную любовь, и во многом благодаря харизме дуэта Рудакова и Нечаева. Вот что бывает, если за дело берутся два лучших куплетиста-сатирика своего времени! Артисты не сами написали лирику, но тут главное — подача.
К сожалению, за оглушительным взлетом почти всегда следует не менее оглушительное падение. Именно успех «Мишки» стал причиной распада звездного дуэта. Но, как бы то ни было, песня навсегда вошла в анналы отечественной истории.
Хит в исполнении знаменитой советской актрисы со временем только краше. Если кто подзабыл, напомним: впервые трек «Пять минут» прозвучал в фильме «Карнавальная ночь». То есть уже почти 70 лет назад! Что сказать? Песня прекрасно передает атмосферу главного зимнего праздника. Как героиня Людмилы Гурченко отрывалась накануне 1 января, так и мы заряжаемся позитивом. Не забудьте включить «Пять минут», когда начнете наряжать елку!
Александр Смирнов/РИА Новости.
И снова щепотка послевоенной рефлексии. Мы находимся в 50-х, помните? Как и многие песни того периода, «Я люблю тебя, жизнь» построена на контрастах. С одной стороны, маршевый аккомпанемент, а с другой — лирика, наполненная светлой печалью. Марк Бернес не участвовал в написании композиции, но о боевых действиях знал не понаслышке. Возможно, именно поэтому «Я люблю тебя, жизнь» получилась настолько трогательной и чувственной. Но композитору Эдуарду Колмановскому и поэту Константину Ваншенкину тоже стоит сказать спасибо. Эти ребята были мастерами своего дела.
РИА Новости.
Погрустили, теперь можно и приободриться. «Веселый марш монтажников» — прямо-таки олицетворение эпохи. Коротенькое, но бодрое произведение, призванное чествовать трудолюбивый советский народ. Ой, кажется, мы только что описали сюжет старого доброго фильма «Высота»! Там-то песня и прозвучала, причем из уст Николая Рыбникова — исполнителя главной роли. Актер воистину дождался своего звездного часа.
Michael Ochs Archives/Getty Images.
А теперь — рок-н-ролл! Да-да, старина Чак Берри считается первопроходцем в жанре. Конечно, попытки совместить шагающий бас с дисторшном и раньше были, но Maybellene — наиболее удачный эксперимент из всех возможных. Сейчас песня, возможно, звучит немного нелепо, но по тем временам это был прорыв. К тому же… как можно устоять перед очарованием Чака Берри? Волей-неволей губы в улыбке расплываются.
Michael Ochs Archives/Getty Images.
Еще одна рок-н-ролльная нетленка. Однако если Maybellene зиждется на кантри-мотивах, то Tutti Frutti берет свое начало в блюзе. И, как итог, совсем другой результат! Получилось до невозможности зажигательно и динамично. Даже в 2024 году под Tutti Frutti хочется танцевать до упаду. Может быть, Чак Берри и считается отцом рок-н-ролла, но Литтл Ричард достоин этого звания ничуть не меньше.
Michael Ochs Archives/Getty Images.
Многие песни становятся хитами, а вот легендами — единицы. Heartbreak Hotel определенно относится ко второй категории. Этот трек и сейчас слушается так же свежо, как в далекие 50-е. И, мы уверены, будет востребован в далеком будущем. Потому что даже самый черствый человек не сможет устоять перед невероятным голосом Элвиса. А уж в сочетании с цепляющими риффами и душераздирающей лирикой — тем более.
GAB Archive/Getty Images.
Дамы и господа, расступитесь: король блюза идет! О Би Би Кинге мы подробнее писали в другом материале, поэтому здесь будем предельно кратки. Three O"Clock Blues можно считать энциклопедией жанра. Уникальные гармонии, инновационные гитарные приемы и, конечно же, харизма самого исполнителя — в общем, все на месте.
Michael Ochs Archives/Getty Images.
Ух, а вот этот трек — квинтэссенция всех музыкальных трендов середины XX века. Тут вам и шагающий рок-н-ролльный бас, и клавишные в стиле регтайм, и характерное блюзовое стихосложение… Причем Rocket 88 вышел в 1951 году — на несколько лет раньше любых других песен в этом списке. Вот они, законодатели мод!
Думаем, вполне можно догадаться, что было дальше. Во-первых, пышным цветом расцвел рок-н-ролл. Что это дало индустрии, спросите вы? Да много чего: классический рок в лице The Beatles и Pink Floyd, например. Хеви-метал — туда же. Нет рок-н-ролла — нет и тяжелой музыки как таковой.
Во-вторых, блюз пережил второе рождение. Уже упомянутый нами Би Би Кинг — тому подтверждение. Артист подготовил почву для R&B и, как следствие, для поп-музыки тоже.
В-третьих, отечественные исполнители тоже не стояли на месте. Да, у нас культура развивалась несколько иначе, чем на Западе, но веяния времени никто не отменял. Даже в композициях послевоенного периода можно проследить элементы джаза или шансона.
Короче говоря, основы современного музыкального искусства были заложены именно в 50-е. И этим все сказано.
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